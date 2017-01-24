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Политика
Приглашение курдов на женевский раунд переговоров по Сирии остается под вопросом

Приглашение курдов на женевский раунд переговоров по Сирии остается под вопросом

17:31  24 Января 2017
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Приглашение курдов на женевский раунд переговоров по Сирии остается под вопросом

Астана, 24 января. Вопрос об участии делегации курдов в межскирийских переговорах в Женеве до сих пор не решен. Об этом журналистам во вторник рассказал специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура.

«Мы решим его в свое время», — объяснил политик.

Согласно предварительным данным, состав делегации будет утвержден в феврале.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители курдских «Отрядов народной самообороны» отказались поддерживать соглашения, которые были приняты по итогам переговоров в Астане.

Читайте по теме: Сирия новости 24 января 2017 12.30: жители Дейр эз-Зора под обстрелом ИГ, боевики продолжат междоусобицы в Алеппо

Алексей Громов
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