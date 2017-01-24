Армия Сирии продолжит боевые действия под Дамаском, пока столица не получит воду

Астана, 24 января. Правительственные войска Сирии продолжат проводить антитеррористическую операцию до тех пор, пока жители Дамаска не получат доступ к источникам питьевой воды. Об этом журналистам во вторник заявил постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при Организации Объединенных Наций (ООН) Башар аль-Джаафари.

«Семь миллионов человек в Дамаске лишены воды. Уже 41 день у них нет воды», — цитирует его слова RT на русском.

Напомним, ранее стало известно о том, что делегация правительства САР довольна итогами межсирийских переговоров, которые прошли в столице Казахстана.

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