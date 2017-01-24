«Рай» Кончаловского пролетел мимо «Оскара»

Лос-Анджелес, 24 января. Кинокартина «Рай» Андрея Кончаловского не попал в шорт-лист премии «Оскар». Имена номинантов объявила сегодня Американская киноакадемия.

На соискание премии фильм Кончаловского выдвинул российский оскаровский комитет, однако в шорт-листе его не оказалось.

За звание лучшего иностранного фильма будут бороться ленты из Германии, Австралии, Ирана, Дании и Швеции. В пятерку вошли «Тони Эрдманн» (Toni Erdmann), Германия; «Коммивояжер» (The Salesman), Иран; «Моя земля» (Land of Mine), Дания; «Танна» (Tanna), Австралия; «Вторая жизнь Уве» (A Man Called Ove), Швеция.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 26 февраля.