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Политика
Трамп объяснил, почему Клинтон набрала больше голосов

Трамп объяснил, почему Клинтон набрала больше голосов

16:42  24 Января 2017
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Трамп объяснил, почему Клинтон набрала больше голосов

Вашингтон, 24 января. Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на выборах Хиллари Клинтон в том, что она незаконно насчитала себе 3-5 млн голосов. Таким образом, глава государства объяснил лидерство Клинтон по числу избирателей.

По его словам, демократы использовали принцип «мертвых душ». Они перевозили американцев из одного штата в другой, чтобы повысить число сторонников Клинтон в отдельно взятых регионах. В итоге Клинтон набрала больше голосов избирателей, но проиграла по числу голосов выборщиков, что и решило исход президентской гонки, сообщает RT на русском.

#хиллари клинтон #дональд трамп
Геннадий Плющев
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