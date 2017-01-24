Переговоры по Сирии в Астане официально завершены

Москва, 24 января. В казахской Астане завершились межсирийские переговоры по урегулированию конфликта в Сирии с участием представителей властей Дамаска и оппозиции.

Главным итогом диалога между участниками переговоров по Сирии стала договоренность между странами-гарантами создать механизм контроля за соблюдением перемирия в САР. Напомним, что гарантами является Москва, Тегеран и Анкара. «Было принято решение создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций», — прокомментировал глава казахского внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахменов. Также эти страны продолжат борьбу с ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России) и отделение боевиков от оппозиции.



