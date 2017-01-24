Найденная в туалете московская школьница могла умереть от передозировки таблеток

Санкт-Петербург, 24 января. Умершая в московской школе девочка приняла неконтролируемое количество препарата «но-шпа». Как стало известно ФАН, причиной смерти могла стать передозировка таблеток, но об окончательном диагнозе говорить пока рано. Медики и учителя сразу отметают попытку суицида, потому как 12-летняя Анна Н. пыталась таким образом снять головную боль.

Анна Н., учащаяся одной из школ с углубленным изучением английского языка Восточного административного округа, еще с утра жаловалась на сильную головную боль. Но вместо того, чтобы отправить девочку к врачу, ей посоветовали принять болеутоляющее средство. Только одна из учительниц видела, как Аня проглотила три таблетки. Сколько она их выпила в действительности — не известно: рядом с телом подростка в туалете обнаружили пузырек из-под «но-шпы».

На уроке математики головные боли стали настолько невыносимыми, что Анна попросилась в туалет, где и потеряла сознание. Девочку нашли другие ученики, после чего вызвали скорую помощь. На место отправились три бригады. Первая прибыла через четыре минуты, но у Ани фактически наступила клиническая смерть. Три бригады детской скорой помощи пытались спасти ребенка в течение фактически полутора часов, но в 13.25 была зафиксирована смерть.

На данный момент в школе проходят следственные действия.