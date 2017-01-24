Дамаск упрекнул Анкару в лукавой позиции по Сирии

Астана, 24 января. Заявления представителей Анкары по Сирии расходятся с действиями этой страны, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари во время пресс-конференции по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

Джаафари рассказал о роли турецких властей в урегулировании кризиса в Сирии.

«Турция говорит одни вещи, а делает другие вещи», — заметил постпред Сирии при ООН.

Ранее Джаафари обратил внимание, что Дамаск решительно настроен остановить террор и кровопролитие в Сирии.

Напомним, политические переговоры в Астане по урегулированию кризиса в Сирии проходили 23-24 января.