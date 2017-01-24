Кончаловского оставили без попкорн-жвачки: почему «Рай» не получит «Оскар»

Жюри «Оскара» огласило список номинантов во всех категориях. Картина «Ла-Ла Ленд» представлена в 13 категориях 14 раз, Мерил Стрип номинирована в двадцатый раз, а фильм «Рай» Андрея Кончаловского не попал в шорт-лист картин на иностранном языке. Что ждать от церемонии стороннему зрителю? Федеральное агентство новостей получило ответы на этот вопрос от кинокритиков.

Узнать основных номинантов можно из нашего предыдущего материала. Гораздо важнее, что российская лента не получила одобрение американского жюри. Кто-то сразу поспешил выделить в этой истории политические моменты. Сам Кончаловский отреагировал сдержанно: Голливуд — не центр мира, ценность «Оскара» в мире кино сильно преувеличена.

«Церемония награждения действительно растеряла актуальность для мира. Это по-прежнему красивая американская история с вручением призов, красивыми нарядами и вечеринками, но кинорежиссеры ценят возможность получить признание для своих фильмов скорее в Берлине, чем в Голливуде. Последняя церемония была интересна массовому зрителю по сути только тем, получит ли Леонардо Ди Каприо свою статуэтку или нет. Сам он с долей цинизма отнесся к своему первому «Оскару» и чуть ли не где-то в баре его оставил, отмечая с друзьями», — вспоминает кинокритик Роман Григорьев.

По его словам, фильм «Рай» для этой премии — слишком сложное кино. Плюс мы сейчас не очень в фаворе для Америки, все-таки Кончаловский — российский режиссер.

«Он уже получил свои лучи славы с этой картиной. Мы очень мало снимаем достойных фильмов, чтобы масштабно выдвигаться. Хорошо, что здесь отметили хотя бы «Рай». В ленте нет экшна, вау-фактора, это европейская лента. Что лишний раз подтверждает: у нас люди переориентировались на более интеллектуальные картины. Может, из-за объявленного года нашего кино. «Оскар» остается такой попкорн-жвачкой. Пообсуждают его половину дня и забудут», — добавляет собеседник ФАН.

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Примерно похожего мнения придерживается и кинокритик Сергей Сычев. «Рай» — лучшее игровое российское кино, которое уже до проката получило в нашей стране признание. Но уже по тому, как раздавались награды на разных фестивалях, было понятно, что так будет. За немецкой лентой «Тони Эрдманн» (а это фаворит грядущей церемонии), например, тянулся шлейф фестивальных побед, а за «Раем» — нет.

«В этот раз номинанты очень скучные, нет ярко выраженных фильмов-событий, есть просто ряд хороших картин, каждая из которых что-то получит. Та же лента «Ла-Ла Ленд» является рекордсменом по числу номинаций вместе с «Титаником». Но мы не видим картин, которые как бы разворачивают кинематограф, показывают новые пространства. Мы видим, что американское кино, как и фильмы всего мира, тяготеет к публицистике, неудобным темам и неудобному раскрытию. Все хотят говорят о том, что действительно наболело, а не придумывать сказки. Мы тоже к этому когда-то придем», — говорит он.

Победителей 89-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии зрители узнают через месяц — 26 февраля. Главная интрига для большинства людей — какой процент фильмов-номинантов можно будет увидеть в России.

«Существенная часть этих картин не дойдет до российского проката. Многие болеют за Мерил Стрип и будут только рады, если ее уже 20-я (!) номинация принесет ей статуэтку. С другой стороны, у Эммы Стоун уже есть награда в Венеции за роль в «Ла-Ла Ленд». А в споре за лучший фильм победит либо культура кино («Ла-Ла Ленд» сделан безупречно), либо публицистика, где ряд номинантов затрагивают болезненные темы для американского общества», — добавляет Сычев.

Накануне «Известия» писали об американском фестивале, открывшимся в американском штате Юта. Речь о «Санденсе», основанном более 30 лет назад голливудским актером Робертом Редфордом.