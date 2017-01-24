Бои под Донецком: Горловка и Зайцево оказались под минометным огнем ВСУ

Донецк, 24 января. Минувшей ночью подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийские удары по окраинам Горловки.

По данным местных жителей, украинские силовики обстреляли северные и северо-восточные окраины Горловки. Кроме того, под массированный артиллерийский удар попал поселок Зайцево, который расположен на окраине Горловки.

В ходе обстрелов украинские силовики использовали крупнокалиберные минометы и ствольную артиллерию. В результате обстрелов пострадавшие и разрушения не зафиксированы. Кроме того, минувшей ночью возобновились бои на подступах к Донецку.

Стоит отметить, что накануне вооруженные силы Украины обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево, где в этот момент находился первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.