СК РФ расследует стрельбу на МКАД как покушение на убийство

Москва, 24 января. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении неизвестного, расстрелявшего женщину-водителя на МКАД. По данным следствия, потерпевшую госпитализировали с огнестрельными ранением.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Предварительно установлено, что неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в автоледи, после чего скрылся. Сейчас следователи разыскивают причастных к стрельбе лиц и выясняют мотивы преступления.

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