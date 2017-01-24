Делегация Дамаска удовлетворена результатом переговоров по Сирии в Астане

Астана, 24 января. Глава делегации Дамаска на межсирийских переговорах в Астане Башар аль-Джаафари заявил, что сторонам удалось достичь конкретных результатов по урегулированию конфликта.

Постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, представляющий в Астане делегацию Дамаска, подвел итоги диалога на новой площадке, отметив, что сторонам удалось достичь определенных результатов. По словам представителя Дамаска, пути разрешения сирийского конфликта лежат в разработке механизма, который будет позволять контролировать соблюдение режима перемирия в САР. Аль-Джаафари подчеркнул, что находиться за столом переговоров с оппозицией «было болезненно», но Дамаск готов к этому ради прекращения террора в стране.