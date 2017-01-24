Минтранс РФ рассказал о грядущем визите министра гражданской авиации Египта

Москва, 24 января. Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи планирует в начале февраля 2017 года посетить Россию. Об этом журналистам во вторник рассказал министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

«Это тоже будет определенным шагом вперед в процессе восстановления авиационного сообщения», — пояснил он.

Соколов также указал на то, что в Каир может вновь приехать делегация российских специалистов в сфере авиабезопасности.

Как ранее сообщал телеканал «360° Подмосковье», в Хургаде открылось генеральное консульство РФ.

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