Минтранс РФ рассказал о грядущем визите министра гражданской авиации Египта
Москва, 24 января. Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи планирует в начале февраля 2017 года посетить Россию. Об этом журналистам во вторник рассказал министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.
«Это тоже будет определенным шагом вперед в процессе восстановления авиационного сообщения», — пояснил он.
Соколов также указал на то, что в Каир может вновь приехать делегация российских специалистов в сфере авиабезопасности.
Как ранее сообщал телеканал «360° Подмосковье», в Хургаде открылось генеральное консульство РФ.
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