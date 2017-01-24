Порошенко не видит причин для отмены санкции США против РФ

Киев, 24 января. Президент Украины Петр Порошенко не видит необходимости в отмене антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

«Украина очень благодарна Соединенным Штатам за санкции против России, и мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли», — приводятся его слова на официальном портале украинского президента.

По мнению Порошенко, для отмены ограничительных мер необходимо выполнение минских договоренностей, однако он этого не видит.

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