Шесть бомбардировщиков ВКС РФ разбомбили объекты ИГ в Дейр эз-Зоре

Москва, 24 января. Шесть бомбардировщиков Ту-22м3 Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) ударили по объектам боевиков «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Соответствующая информация приводится в сообщении министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении, дальние бомбардировщики взлетели с аэродрома на территории России. Они нанесли групповой авиационный удар по районам скопления военной техники террористов, складам с вооружением и боеприпасами боевиков, по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях.

Ведомство отмечает, что поражение всех назначенных целей подтвердили средства объективного контроля.

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Напомним, накануне сообщалось, что самолеты ВКС РФ уничтожили склады террористов с боеприпасами и топливом в районе сирийского города Эль-Баб в провинции Алеппо.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.