Трамп заверил Столтенберга, что США не откажутся от поддержки НАТО

Эль-Кувейт, 24 января. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение придерживаться договоренностей, заключенных Вашингтоном и НАТО, заявил генеральный секретарь Североантлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Кувейте.

«Я абсолютно уверен, что президент Трамп будет придерживаться договоренностей, связанных с НАТО, — обратил внимание генсек военно-политического блока, — это сотрудничество важно для обеих сторон ради установления мира и безопасности».

Столтенберг отметил, что совершенно убежден, что администрация Трампа будет поддерживать укрепление альянса в отношении обороны и сотрудничества с союзниками. Генсек НАТО подчеркнул, что этот факт Трамп упомянул в письме и во время телефонного разговора.

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