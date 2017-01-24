ВКС РФ покажут высший пилотаж в рамках акций «Служба по контракту — твой выбор!»

Москва, 24 января. ВКС РФ проведут более 10 акций «Служба по контракту — твой выбор!» в разных городах страны, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Первая акция «Служба по контракту — твой выбор!», проводимая под эгидой ВКС РФ, пройдет 23 февраля в Краснодаре. Как сообщили в Минобороны РФ, подобных мероприятий запланировано не менее десятка. Известно, что в акции примут участие авиационные группы высшего пилотажа Южного, Западного и Центрального военных округов.

Над местами проведения мероприятия пролетят отечественные истребители, штурмовики, бомбардировщики». Для гостей мероприятия в наземных показах будут представлены новейшие зенитные ракетные системы, зенитные ракетно-пушечные комплексы и радиолокационные станции», — прокомментировали в оборонном ведомстве планы будущей акции.