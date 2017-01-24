Тело 12-летней девочки обнаружили в туалете московской школы

Москва, 24 января. В Москве расследуется смерть 12-летней девочки, чье тело было обнаружено учителями в школьном туалете. Школьнице оказали первую помощь, однако трагического исхода избежать не удалось.

Как сообщили ФАН в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, сегодня днем в школе на Старослободской улице преподаватели обнаружили тело одной из учениц. Несмотря на реанимационные действия, она скончалась. Визуальный осмотр ее тела не выявил признаков насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работают следователи, выясняющие обстоятельства и причины внезапной смерти школьницы.