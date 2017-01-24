Ирак: боевики ИГ убивают жителей Мосула за попытки покинуть город

Женева, 24 января. Боевики «Исламского государства» (ИГ) в иракском Мосуле убивают мирных граждан за попытки покинуть город. По словам пресс-секретаря Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека Равины Шамдасани, террористы также используют больницы как военные базы.

Пресс-секретарь УВКПЧ ООН отметила, что мирные жители также гибнут от авиаударов международной коалиции, возглавляемой США. Как сообщила Шамдасани, в свете указаний на то, что боевики базируются в гражданской инфраструктуре и домах мирных жителей, сложно подтвердить, сколько человек было убито и сколько получили ранения.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ООН обеспокоены сообщениями об убийствах в Мосуле мирных граждан террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».