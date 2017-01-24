ЛНР: Киев готов провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными
Луганск, 24 января. Украина дала согласие на участие своих представителей в видеоконференции участников гуманитарной подгруппы Контактной группы, которая должна состояться 26 января. Об этом сообщила представитель ЛНР на переговорах в Минске, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.
Она пояснила, что предстоящая видеоконференция будет посвящена вопросу обмена пленными.
«Украина официально подтвердила участие всех своих представителей в видеоконференции рабочей группы по гуманитарным вопросам, которую запланировано провести 26 января. Начало в 12:00», — отметила Кобцева.
Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что президент Украины Петр Порошенко искусственно затягивает обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».