ЛНР: Киев готов провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными

Луганск, 24 января. Украина дала согласие на участие своих представителей в видеоконференции участников гуманитарной подгруппы Контактной группы, которая должна состояться 26 января. Об этом сообщила представитель ЛНР на переговорах в Минске, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Она пояснила, что предстоящая видеоконференция будет посвящена вопросу обмена пленными.

«Украина официально подтвердила участие всех своих представителей в видеоконференции рабочей группы по гуманитарным вопросам, которую запланировано провести 26 января. Начало в 12:00», — отметила Кобцева.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что президент Украины Петр Порошенко искусственно затягивает обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».