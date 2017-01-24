Сирия, 24 января. ВКС России и ВВС Сирии помогли подразделениям САА отбить позиции ИГ* на юге от Дейр эз-Зора. Боевики оппозиционных группировок объединяются для борьбы с «Джебхат ан-Нусрой»**. Сирийская армия наступает на укрепрайоны ИГ по направлению к Пальмире, постепенно приближаясь к городу, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В окрестностях Дамаска продолжаются столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками оппозиционных группировок, которые не поддержали план перемирия правительства Сирии и, таким образом, по-прежнему нарушают введенный в конце прошлого года режим без огня. Интенсивные бои ведутся в районе населенного пункта Аль-Мардж в Восточной Гуте и на окраине района Джобар. В этом регионе дислоцируются преимущественно боевики формирования «Джейш Аль-Ислам»***, а также других более мелких группировок. Террористы продолжают ожесточенное сопротивление, однако их зона влияния в Восточной Гуте постепенно уменьшается.

Бойцы ливанского шиитского ополчения «Хезболла», выступающие на стороне правительства Сирии, тем временем также наступают на позиции боевиков в Восточной Гуте. В данный момент проправительственные подразделения ведут массированный артиллерийский огонь по отрядам террористов. Боевики несут потери в живой силе, также разрушена часть укреплений террористов.

Провинция Алеппо

Согласно данным оппозиционного источника, боевики группировки «Джейш Аль-Муджахидин» планируют войти в состав формирования «Ахрар аш-Шам». Как отмечает военный источник ФАН, возможное слияние связано с нарастающим конфликтом боевиков с «Джебхат ан-Нусрой», которая готовится к масштабной операции против бывших союзников в провинциях Алеппо и Идлиб. Сокрушительное поражение в боях с сирийскими войсками за Алеппо стало поводом для многочисленных конфликтов между группировками. В последнее время вооруженные столкновения между ними становятся только интенсивнее.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают контрнаступать на опорные пункты террористов ИГ по направлению к Пальмире, которая вновь была захвачена боевиками в результате неожиданной атаки в конце прошлого года. Военнослужащие САА ведут массированную контратаку с запада. Террористы вынуждены постепенно отступать со своих позиций под натиском сирийской армии. Тем не менее в восточную часть провинции Хомс из окрестностей иракского Мосула прибыло подкрепление ИГ численностью в 300 боевиков, которые в скором времени присоединятся к военным действиям.

Провинция Дейр эз-Зор

Подразделениям правительственной армии удалось занять обширные территории на юге и на юго-востоке от города Дейр эз-Зор в результате серии массированных атак опорных пунктов ИГ. Военнослужащие САА выбили террористов из района кладбища Аль-Макабер. ВВС Сирии и ВКС РФ оказывали поддержку с воздуха, нанося удары по местам концентрации сил боевиков. В общей сложности в ходе последних столкновений было ликвидировано около 150 террористов. Дейр эз-Зор уже на протяжении нескольких лет находится под контролем террористов. Концентрирующиеся в этом регионе силы ИГ значительно превосходят правительственные за счет регулярных поставок вооружения и наемников из Катара и Саудовской Аравии. Однако благодаря воздушным бомбардировкам и помощи российской стороны сирийской армии удалось несколько реабилитироваться и отбить часть территорий в регионе.

Самолеты ВВС САР, по информации одного из сирийских новостных порталов, по-прежнему продолжают бомбардировки позиций ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора. Авиация нанесла удары недалеко от населенных пунктов Хатла и Хашам, а также на окраине района Аль-Уммаль. В ходе операции был практически полностью разрушен крупный склад боеприпасов и вооружения террористов.

Провинция Даръа

Военнослужащие правительственных сил продолжают обстреливать позиции боевиков повстанческих формирований в окрестностях города Даръа. В данный момент войска САА ведут интенсивный огонь по укрепрайонам террористов на окраине квартала Тарик Аль-Садд из тяжелых артиллерийских орудий и пулеметов. Большая часть провинции Даръа по-прежнему находится под контролем боевиков оппозиционных сил. Большинство связанных с формированием «Джебхат Фатх аш-Шам» группировок отказались от правительственного плана перемирия и, соответственно, режима тишины, установленного на всей территории САР.

Провинция Ракка

На западе от города Ракка продолжаются столкновения между террористами ИГ и силами операции «Гнев Евфрата». Интенсивные перестрелки из минометов и артиллерии идут в районе населенного пункта Таль Аль-Самн. Убиты несколько бойцов Сирийской демократической армии (SDF)****, однако боевики несут более значительные потери в численной силе. Операция «Гнев Евфрата», в которой принимают участие войска SDF и курдские отряды народной самообороны (YPG), проходит под командованием США. Кампания стартовала еще в ноябре прошлого года, тем не менее значительного продвижения не наблюдается, так как столкновения продолжаются только в северных и западных окрестностях города.

Провинция Хасака

Беженцы из иракского города Мосул и его окрестностей, где развернулась масштабная операция международной коалиции против террористов ИГ, продолжают прибывать в лагерь Аль-Хол, расположенный в юго-восточной части города Хасака. На данный момент там находится до 14 тысяч беженцев из Ирака. Однако их поток не прекращается. Таким образом, власти города намерены расширить вместимость лагеря до 50 тысяч человек.

Ирак

По информации источника в командовании иракской армии, правительственные подразделения ликвидировали два пункта управления террористов ИГ, находящихся вблизи границы между провинциями Аль-Анбар и Салах-эд-Дин. Отмечается, что почти все находящиеся внутри во время обстрелов боевики были уничтожены. «Исламское государство» по-прежнему сохраняет значительное влияние на северо-западе Ирака.