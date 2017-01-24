Санкции подарили России нового долларового миллиардера

Москва, 24 января. Американское агентство деловой информации Bloomberg обнаружило в России еще одного долларового миллиардера.

Речь идет о владельце компании «Норебо Холдинг», которая добывает рыбу на севере России, Виталии Орлове. Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в миллиард долларов, хотя он и не упомянут в списке самых состоятельных бизнесменов России по версии Forbes.

Агентство уточняет, что росту благосостояния Орлов обязан российскому эмбарго, которое было введено в отношении западной продукции в ответ на антироссийские санкции. Из-за введенных ограничений, в России резко вырос спрос на мойву, скумбрию и сельд, что благоприятно отразилось на бизнесе Орлова.

Как сообщает «Национальная служба новостей», многие российские бизнесмены, находящиеся в санкционных списках США, продолжают преуспевать. Эксперты объясняют это политикой Центробанка и Минфина РФ.