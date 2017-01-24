Украинский артудар по Дебальцево накрыл делегацию ОБСЕ

Донецк, 24 января. Вооруженные силы Украины обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево, которые осматривал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Согласно предварительной информации, сотрудники СММ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) зафиксировали два разрыва снарядов.

«Огонь ведется в направлении населенного пункта Калиновка со стороны населенного пункта Луганское», — пояснил представитель Народной милиции Луганской народной республики.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики обстреляли Кировск. В результате инцидента погиб шахтер.

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