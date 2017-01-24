Дамаск заявил о намерении остановить кровопролитие в Сирии любой ценой

Дамаск, 24 января. Дамаск решительно настроен остановить террор и кровопролитие в Сирии, заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари во время пресс-конференции после переговоров в Астане.

Представитель официального Дамаска подчеркнул, что власти Сирии полностью готовы к дальнейшим переговорам с вооруженной оппозицией.

«Чего бы нам это не стоило, мы будем это делать дальше (вести переговоры. — Прим. ФАН), чтобы остановить кровопролитие и террор в нашей стране», — обратил внимание Джаафари, передает RT на русском.

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