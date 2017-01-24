Госдума поддержала инициативу Путина о проверке доходов чиновников

Москва, 24 января. В Госдуме поддержали поправки к законопроекту, предложенные российским президентом Владимиром Путиным.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в первом чтении поддержал законопроект, который был вынесен на рассмотрение главой государства Владимиром Путиным, сообщил глава комитета Василий Пискарев. Ранее российский лидер предложил поправки, согласно которым временно исполняющие обязанности губернаторы регионов должны отчитываться о своих доходах. По словам глав комитета, данная мера позволит оперативно реагировать на нарушения по части коррупции и противостоять хищениям, пишет газета «Известия».