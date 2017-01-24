Сирия сегодня: ВВС САР разбомбили ИГИЛ в Дейр эз-Зоре, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Дамаске

Сирия, 24 января. Сирийский спецназ атаковал «Джебхат ан-Нусру» в Джобаре, потери ИГ в Дейр эз-Зоре, Турция отказывается передавать Аль-Баб сирийской стороне. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Атака по «Джебхат ан-Нусре»

Военнослужащие 105-й бригады Республиканской гвардии сирийской армии провели спецоперацию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в окрестностях района Джобар, расположенного в Дамаске. Операция привела к нейтрализации ряда боевиков, Сообщается, что правительственные войска успешно вернулись на свои позиции.

Бунт Анкары

Турция не намерена передавать сирийским военным город Аль-Баб, расположенный в провинции Алеппо. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на слова вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша.

«Турция с самого начала заявляла, что в рамках операции «Щит Евфрата» поставлена четкая цель: обеспечить национальную безопасность страны», — цитирует слова премьера Лента.ру. Куртулмуш также добавил, что военные пытаются защитить границы Турции и «предотвратить удар с южного направления».

Вице-премьер отметил, что США совершенно не поддерживают операцию Турции под Аль-Бабом. Также Куртулмуш особо отметил, что администрация бывшего президента США Барака Обамы совершенно не имела плана по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Бои за Аль-Баб продолжаются уже пять месяцев, но турецким войскам не удалось отбить город у радикальных группировок.

Военная обстановка

По данным военного источника, за последние сутки сирийские ВВС нанесли массированные удары по позициям боевиков ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Дейр эз-Зор.

В результате точных ударов ВВС Сирии, были уничтожены укрепрайоны радикалов, нейтрализовано множество боевиков в районе Аль-Макабер, селении Хатла, квартале Аль-Оммаль, вблизи расположения 137-го полка Сирийской арабской армии (САА) и на промышленном участке города, передает SANA. В результате бомбардировки авиация уничтожила конвой с террористами, семь единиц принадлежавшей боевикам военной техники на трассе Тадмор — Аш-Шоуля.