Проект об ужесточении наказания за нападения на медиков в РФ рассмотрят в ближайшее время

Москва, 24 января. Мосгордума намерена ужесточить наказания за нападение на медработников. Законопроект об этом рассмотрят на ближайшем заседании.

По словам председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, поправки в в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс депутаты уже обсудили с профсоюзами медработников и департаментом здравоохранения.

Изменения касаются защиты и здоровья медицинских сотрудников при исполнении ими своих профессиональных обязанностей: в зависимости от совершенного правонарушения, за насилие в отношение медиков может грозить наказанием до пяти лет лишения свободы, если насилие не связано с угрозой жизни, в случае, если угроза жизни существовала, заключение может быть пожизненным.

По мнению Шапошникова, депутаты поддержат проект, после чего Мосгордума будет примет соответствующее постановление, которое затем направят в Госудуму, пишет РИАМО.