Военный на «Волге» устроил смертельное ДТП на Украине: трое погибших

Киев, 24 января. Страшное ДТП произошло в Киевской области Украины: три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба украинского Минобороны, виновником аварии стал военнослужащий.

Согласно приведенным данным, ДТП случилось сегодня утром вблизи населенного пункта Ксаверовка на дороге Киев — Одесса. Как стало известно, военный за рулем автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» двигался к месту прохождения службы. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим авто ЗАЗ «Таврия». От сильного удара на месте скончались водитель и пассажир «Таврии». Военнослужащего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что американские военнослужащие на пикапе протаранили польский автобус недалеко от Жагани.