Кто не скачет, тот москаль: как Порошенко привлекает к себе внимание Трампа

Киев может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, а также не видит оснований для отмены американских антироссийских санкций. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга со своим финским коллегой Саули Нийнистё. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим экспертом о действиях украинского лидера и американской политики в отношении «незалежной» и «самостийной».

По словам Порошенко, он ненавидит саму идею, что «это чьи-то враги, это чьи-то друзья», выдав фразу Генри Джона Темпла за слова Уинстона Черчилля о том, что в политике нет вечных врагов и друзей, но есть интересы. Украинский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты возникли на основе «свобод и демократии». Это были их интересы. По его словам, Украина якобы защищает ровно те же ценности — свободу и безопасность.

Кроме того, Порошенко не забыл напомнить о том, что Вооруженные силы Украины в Донбассе воюют не только за свободы Украины, не только за ценности Европы, но и за весь мир. Поэтому, подчеркнул он, Украина может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов.

Читайте также: Революция покрышек в Киеве: власти могут не успеть убежать от народного гнева

«Петр Порошенко продолжает свои смешные попытки завоевать даже не доверие, а просто внимание новой американской администрации. Получается это у него плохо, вот и сейчас Порошенко, перепутав «ценности» и «интересы», прямо сказал, что Украина воюет в собственной стране за интересы и безопасность США. Пока администрация Дональда Трампа сильно занята своими внутренними делами и не обращает внимание на эти смешные попытки «подпрыгивания» Порошенко. Но, возможно, скоро кое-кто из иностранных советников Порошенко подскажет ему, как правильно «подпрыгнуть» перед Трампом, чтобы обратить на себя его внимание, и мы услышим из уст украинского президента совсем другие речи», — пояснил ФАН политолог Максим Жаров.

Какую политику администрация Трампа будет выстраивать в отношении Украины? По мнению эксперта, пока говорить об изменении отношения Соединенных Штатов к Украине рано, в ближайшее время он ожидает сохранения статус-кво, по крайней мере, до момента, когда администрация Трампа будет окончательно сформирована. Многое об отношении нынешнего Вашингтона к Киеву скажет замена посла США на Украине, если таковая состоится.

«Антироссийские провокации со стороны Украины не прекращаются ни на минуту. В частности, вчера Петр Порошенко своим указом создал над Донбассом так называемую «военно-воздушную зону «Восток». Ее, границы проходят в опасной близости от воздушных коридоров, которыми пользуются российские авиакомпании для своих полетов в Крым. С учетом ранее принятого Порошенко решения о разрешении ПВО страны открывать огонь на поражение в случае входа в воздушное пространство Украины неопознанных летательных аппаратов, речь фактически идет о создании бесполетной зоны над Донбассом с явно читаемым намерением расширить ее на приграничье Украины с Крымом. Это очень опасная провокация Порошенко, которая, к сожалению, не получила достойных комментариев как из Москвы, так и из Вашингтона», — резюмировал Максим Жаров.