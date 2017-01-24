Российские разведчики проходят горнолыжную подготовку в Армении

Москва, 24 января. Военнослужащими разведывательных подразделений российской военной базы в Армении приступили к занятиям по горнолыжной подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Тренировки проходят на высокогорном полигоне Камхуд на высоте более 1,5 тысяч метров над уровнем моря. В занятиях принимают участие более 600 разведчиков. За месяц до начала занятий инструкторы обучили разведчиков передвигаться на лыжах разными способами. Кроме того, разведчики научились стрелять и метать гранаты в движении, а также преодолевать различные препятствия.

В настоящее время разведчики проводят тренировки на пологих спусках, на обледеневших раскатанных участках лыжни и при спусках средней крутизны с палками и без них в составе троек, групп и отряда.