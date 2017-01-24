Гройсман, выходи: автомайдан в Киеве добрался до здания Кабмина

Протестная акция автомобилистов в Киеве переметнулась от перекрытых трасс к зданию Кабмина, где протестующие хотят встретиться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. С места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Около Рады собралось порядка 200 автовладельцев, устроивших там организованный митинг. Протестующие требуют разрешения на владение иномарками с номерами Евросоюза и готовы платить за это ежегодно налог в 153 евро. Они считают, что власть вынуждает их покупать автомобили «УкрПрома», а это как минимум небезопасно. Не говоря уже о том, что если приобретать машину на Украине, то придется навестить автосалон и взять авто в кредит. Но ведь все салоны принадлежат олигархам и такого желания, понятное дело, у населения нет.

Сейчас серьезно настроенных автомобилистов, по приблизительным подсчетам самих активистов, по всей Украине порядка трех миллионов. Если призывы протестующих сегодня не будут услышаны, все они готов выйти на дороги и парализовать движение по всей стране. Но пока у здания Кабмина все более-менее мирно. Туда подъехали люди из восьми ближайших к Киеву областей. Встреча с Гройсманом была назначена на полдень, но в это время он оказался на круглом столе и выйти не мог.

В то же время на обочинах у киевских трасс потихоньку догорают шины. Дальнейшая судьба акции, по словам протестующих, зависит от разговора с Гройсманом. Как предположил в беседе с ФАН экс-депутат рады Владимир Олейник, киевская власть сегодня потеряла самое главное условие своего существования — право на применение силы. То, что она не смогла просто смести со своего пути митингующих, говорит о ее слабости и недолговечности.

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Напомним, утром вторника автолюбители перекрыли въезд в столицу на Одесской, Бориспольской и Житомирской трассах, требуя принять закон о единой цене на автомобили с иностранной регистрацией и без процедуры растаможивания. Некоторые из них жгли на обочине шины, что позволило сравнить протест с началом третьего «майдана».