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Украина
Гройсман, выходи: автомайдан в Киеве добрался до здания Кабмина

Гройсман, выходи: автомайдан в Киеве добрался до здания Кабмина

17:04  24 Января 2017
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Гройсман, выходи: автомайдан в Киеве добрался до здания Кабмина

Протестная акция автомобилистов в Киеве переметнулась от перекрытых трасс к зданию Кабмина, где протестующие хотят встретиться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. С места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Гройсман, выходи: автомайдан в Киеве добрался до здания Кабмина

Около Рады собралось порядка 200 автовладельцев, устроивших там организованный митинг. Протестующие требуют разрешения на владение иномарками с номерами Евросоюза и готовы платить за это ежегодно налог в 153 евро. Они считают, что власть вынуждает их покупать автомобили «УкрПрома», а это как минимум небезопасно. Не говоря уже о том, что если приобретать машину на Украине, то придется навестить автосалон и взять авто в кредит. Но ведь все салоны принадлежат олигархам и такого желания, понятное дело, у населения нет.

Гройсман, выходи: автомайдан в Киеве добрался до здания Кабмина

Сейчас серьезно настроенных автомобилистов, по приблизительным подсчетам самих активистов, по всей Украине порядка трех миллионов. Если призывы протестующих сегодня не будут услышаны, все они готов выйти на дороги и парализовать движение по всей стране. Но пока у здания Кабмина все более-менее мирно. Туда подъехали люди из восьми ближайших к Киеву областей. Встреча с Гройсманом была назначена на полдень, но в это время он оказался на круглом столе и выйти не мог. 

Гройсман, выходи: автомайдан в Киеве добрался до здания Кабмина

В то же время на обочинах у киевских трасс потихоньку догорают шины. Дальнейшая судьба акции, по словам протестующих, зависит от разговора с Гройсманом. Как предположил в беседе с ФАН экс-депутат рады Владимир Олейник, киевская власть сегодня потеряла самое главное условие своего существования — право на применение силы. То, что она не смогла просто смести со своего пути митингующих, говорит о ее слабости и недолговечности.

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Напомним, утром вторника автолюбители перекрыли въезд в столицу на Одесской, Бориспольской и Житомирской трассах, требуя принять закон о единой цене на автомобили с иностранной регистрацией и без процедуры растаможивания. Некоторые из них жгли на обочине шины, что позволило сравнить протест с началом третьего «майдана».

Денис Машкин
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