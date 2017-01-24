До Пасхи: судья Высокого суда Лондона удалился для принятия решения по долгу Украины
Горки, 24 января. Судья Высокого суда Лондона, который рассматривает дело по непогашенному долгу Украины перед Россией, удалился для принятия решения. Об этом во вторник рассказал замглавы Минфина России Сергей Сторчак на встрече с журналистами в Горках.
«Судья удалился для вынесения решения. До Пасхи. Не сказал, католической или православной, не знаю», — отметил он.
Напомним, что Украина должна была выплатить России 3 млрд долларов по еврооблигациям еще в конце 2013 года, однако так этого и не сделала. Речь идет о средствах, которые были привлечены Киевом еще во время правления свергнутого президента Виктора Януковича.
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