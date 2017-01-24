Буйная жительница Подмосковья убила подругу-собутыльницу в пьяной драке

Егорьевск, 24 января. В подмосковном городе Егорьевск задержали женщину, подозреваемую в убийстве собутыльницы. По версии полицейских, во время ссоры злоумышленница вонзила нож в грудь потерпевшей.

Предварительно установлено, что убийство было совершено в квартире потерпевшей. Во время совместного распития алкогольных напитков женщины начали выяснять отношения, в результате чего 43-летняя подозреваемая схватила нож и ударила им 33-летнюю собутыльницу. Пострадавшая скончалась на месте преступления, в отношении нападавшей возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».