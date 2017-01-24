Путин обсудит с попечительским советом МГУ создание кластера «Воробьевы горы»

Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин проведет заседание попечительского совета МГУ имени Михаила Ломоносова, сообщили представители пресс-службы Кремля.

Встреча Путина с попечительским советом МГУ имени Ломоносова назначена на 25 января.

«Планируется обсуждение промежуточных итогов программы развития МГУ до 2020 года и хода формирования научно-технологического кластера «Воробьевы горы», — заметили представители Кремля.

Кроме того, российский президент встретится со студентами, которые являются участниками ежегодного Форума лидеров студенческих и молодежных организаций. Глава государства поздравит их с Днем российского студенчества.

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с главой министерства сельского хозяйства России Александром Ткачевым.