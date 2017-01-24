«Народного губернатора Донбасса» Губарева заочно судят на Украине

Киев, 24 января. Заочный суд над народным губернатором Донбасса Павлом Губаревым начался на Украине. Ходатайство СБУ о начале процедуры заочного осуждения согласовала Генпрокуратура страны.

Как сообщили в пресс-службе ведомства Юрия Луценко, на Украине Губарев обвиняется в публичных призывах к смене и свержению конституционного строя и захвате госвласти, умышленных действиях с целью изменения границ территории и госграницы Украины. Более того, ему инкриминируют создание и управление террористической организацией, а также организацию массовых беспорядков.

По данным ГПУ, Губарев, находясь в Донецке с февраля по март 2014 года вступил в преступный сговор с другими лицами, после чего ими были организованы массовые беспорядки, в ходе которых заговорщики захватили помещения органов госвласти и местного самоуправления.

Эти действия, как подчеркнули в прокуратуре Украины, парализовали работу госучреждений в Донецке, благодаря чему и была создана «террористическая организация ДНР». В мае 2014 Киев объявил Губарева в розыск.

