Россиянин получил сразу два «Порно-Оскара»

Москва, 24 января. Российский актер жанра кино для взрослых стал обладателем сразу двух престижных в индустрии премий AVN Awards, часто именуемых «Порно-Оскаром».

28-летний россиянин Алексей Гончаров, снимающийся в «клубничных» фильмах под псевдонимом Markus Dupree, получил два «Порно-Оскара» — AVN Awards. Победный твит с двумя статуэтками актер разместил на своей страничке в Twitter. Первая награда досталась актеру за эпизод с актрисой Абеллой Дейнджер, а вторая — за сцену с Адрианой Чечек, имеющей российские корни. Известно, что Гончаров — выходец из Петербурга, работает в индустрии с 2011 года.