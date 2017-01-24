Оппозиция Сирии выразила недовольство итоговым коммюнике переговоров в Астане

Москва, 24 января. Представители оппозиции Сирии остались недовольными итоговым коммюнике переговоров в столице Казахстана. Соответствующую информацию приводит агентство Reuters.

Согласно приведенным данным, в тексте коммюнике отсутствовало упоминание военной роли Ирана в Сирийской республике, что и вызвало недовольство сирийской оппозиции.

Отметим, что сегодня в Астане проходит второй день консультаций между официальным Дамаском и вооруженной оппозицией Сирии при посредничестве России, Турции и Ирана.

Ранее сообщалось, что делегация оппозиции Сирии на переговорах в Астане отказалась подписывать итоговое коммюнике стран — гарантов перемирия.