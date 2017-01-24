Порошенко опозорился «цитатой Черчилля», блеснув эрудицией в Финляндии

Хельсинки, 24 января. Украинский президент Петр Порошенко выразил надежду, что Вашингтон будет поддерживать Киев. Об этом он заявил во вторник на брифинге с лидером Финляндии Саули Нийнистё.

По словам Порошенко, ему очень не нравится сама идея, что «это чьи-то враги, а это — друзья». Кроме того, украинский лидер процитировал бывшего премьер-министра Великобритании Генри Палмерстона (1855-1865), приписав его слова по ошибке другому британскому премьеру Уинстону Черчиллю (1940-1945) и (1951-1955): «В политике нет вечных друзей и вечных врагов, в политике есть интересы».

Как отметил Порошенко, американские интересы возникли более нескольких веков назад, отметив, что это были интересы свободы, демократии. Аналогичные интересы преследует украинская страна — свобода и безопасность, сообщил президент Украины.