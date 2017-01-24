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Рухнувший вертолет спасателей ищут в центральной части Италии

Рухнувший вертолет спасателей ищут в центральной части Италии

15:59  24 Января 2017
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Рухнувший вертолет спасателей ищут в центральной части Италии

Рим, 24 января. Правоохранительные органы Италии выясняют обстоятельства крушения спасательного вертолета в центральной части страны.

Инцидент произошёл в районе Апеннин. На борту воздушного судна находились шесть человек.

Согласно предварительной информации, вертолет должен был оказать помощь пострадавшему лыжнику. Аварию связывают с плохой погодой в регионе.

Напомним, ранее стало известно о том, что экстренная посадка вертолета ВМС Соединенных Штатов Америки на японском острове Окинава вызвала дипломатический скандал.

Читайте по теме: Стала известна причина аварийной посадки вертолета на МКАД

Алексей Громов
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