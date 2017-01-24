Рухнувший вертолет спасателей ищут в центральной части Италии
Рим, 24 января. Правоохранительные органы Италии выясняют обстоятельства крушения спасательного вертолета в центральной части страны.
Инцидент произошёл в районе Апеннин. На борту воздушного судна находились шесть человек.
Согласно предварительной информации, вертолет должен был оказать помощь пострадавшему лыжнику. Аварию связывают с плохой погодой в регионе.
Напомним, ранее стало известно о том, что экстренная посадка вертолета ВМС Соединенных Штатов Америки на японском острове Окинава вызвала дипломатический скандал.
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