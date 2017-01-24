Три человека скончались от гриппа в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Врачи Петербурга зарегистрировали уже три смертельных случая среди заболевших гриппом. Все погибшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Всего же с декабря прошлого года в Боткинской больнице Петербурга было госпитализировано более 340 человек с диагнозом «грипп», у десяти из которых выявлен грипп A, у семи — грипп B.

В то же время врачи считают, что в этом году эпидемия будет не настолько сильной, как в прошлом. Медики полагают, что число заболевших не превысит 400 человек в неделю, тогда как в прошлом году свыше 1600 заболевших регистрировали за одни только сутки, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».