Перемирие в Сирии обеспечит специальный механизм, подготовленный Россией, Турцией и Ираном

Астана, 24 января. Россия, Иран и Турция договорились создать трехсторонний механизм, который необходим для отслеживания ситуации по соблюдению режима перемирия в Сирии, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Во второй день переговоров в Астане по урегулированию конфликта в Сирии представители Москвы, Тегерана и Анкары приняли решение создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в САР. «Решено создать трёхсторонний механизм, который должен следить за соблюдением режима прекращения огня», — отметил глава казахского МИД Кайрат Абдрахманов. По словам высокопоставленного дипломата, участники диалога подтвердили намерение отделить террористов от вооруженной оппозиции в Сирии, пишет RT на русском.