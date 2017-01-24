Стало известно о состоянии женщины-водителя, в которую стреляли на МКАД

Москва, 24 января. Неизвестный трижды выстрелил в лицо женщине-водителю на Московской кольцевой автодороге. По предварительным данным, нападавший стрелял из травматического пистолета. ЧП произошло на 105 км МКАД. Пуля прошла по касательной возле губы автоледи.

По данным главка полиции Москвы, стрельба на МКАД произошла во вторник около 09.32 мск. Личность преступника пока не удалось установить. Оперативно-розыскные работы продолжаются.

Как стало известно ФАН, пострадавшей жена бывшего бизнес-партнера Анатолия Чубайса Михаила Лернера госпитализирована на отделение челюстно-лицевой хирургии одной из московских больниц. Решение о необходимости оставить 42-летнюю Светлану под наблюдением медиков приняли специалисты в приемном покое.