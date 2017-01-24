Вашингтон, 24 января. Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация Дональда Трампа готова сотрудничать с кем угодно в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В ходе брифинга Спайсер заявил, что новая администрация готова сотрудничать с кем угодно для победы над террористами ИГИЛ, однако на просьбу журналистов уточнить, входит ли в это число правительство Сирии во главе с Башаром Асадом, представитель Белого дома ответил уклончиво.

«Мы будем подходить к этому по-умному. Отчасти дело в том, чтобы это было в американских интересах - что они делают и кто они такие. Так что мы не станем под личиной разгрома ИГИЛ объединяться с людьми, для которых это не настоящее обличие», — говорится в сообщении.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что авиация России и Турции нанесли совместный удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» в Алеппо.