Россия и Армения договорились о взаимных поездках по внутренним паспортам

Москва, 24 января. Россия и Армения договорились о поездках россиян в республику по внутренним паспортам. Об этом сегодня сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с армянским коллегой Кареном Карапетяном.

«Мы договорились в рамках текущего визита, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ», — сказал председатель правительства РФ, добавив, что подобная мера укрепит сотрудничество двух государств.

Ранее правительство Армении одобрило внесение изменений в соглашение о безвизовом режиме с РФ, по которым граждане нашей страны смогут въезжать в республику по внутренним паспортам. Данное решение призвано повысить туристические потоки в оба государства.

Добавим, Минобороны Армении решило присоединиться к межгосударственной финансово-промышленной группе «Оборонительные системы», которая включает в себя Россию и Белоруссию. Одна из целей межгосударственной группы — создание новейших образцов военной и гражданской продукции.