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Политика
Россия и Армения договорились о взаимных поездках по внутренним паспортам

Россия и Армения договорились о взаимных поездках по внутренним паспортам

16:27  24 Января 2017
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Россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам

Москва, 24 января. Россия и Армения договорились о поездках россиян в республику по внутренним паспортам. Об этом сегодня сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с армянским коллегой Кареном Карапетяном.

«Мы договорились в рамках текущего визита, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ», — сказал председатель правительства РФ, добавив, что подобная мера укрепит сотрудничество двух государств. 

Ранее правительство Армении одобрило внесение изменений в соглашение о безвизовом режиме с РФ, по которым граждане нашей страны смогут въезжать в республику по внутренним паспортам. Данное решение призвано повысить туристические потоки в оба государства. 

Добавим, Минобороны Армении решило присоединиться к межгосударственной финансово-промышленной группе «Оборонительные системы», которая включает в себя Россию и Белоруссию. Одна из целей межгосударственной группы — создание новейших образцов военной и гражданской продукции.

Ксения Тасманова
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