Ответный удар: Порошенко обещает дать отпор «российским кибератакам»

Киев, 24 января. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев в состоянии ответить на «кибератаки со стороны России», поскольку обладает «сильным киберподразделением».

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал наличие в ВСУ киберподразделения, отметив его боеспособность. Он также отметил, что Украина является не единственной мишенью для хакеров — «все европейские нации и США — объекты кибератак». Порошенко отметил, что деятельность хакеров считается элементом гибридной войны.

«Вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией и аннексией, мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны России», заявил представитель киевской власти, пишет RT на русском. Напомним, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял том, что Россия не причастна к кибератакам на западные страны.