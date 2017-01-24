Свердловский губернатор пообещал Путину к 1 июня закончить дорогу в Серебрянку

Москва, 24 января. Власти Свердловской области намерены к 1 июня закончить работы по ремонту дороги в село Серебрянка, расположенное под Нижним Тагилом. Об этом во вторник заявил глава региона Евгений Куйвашев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, деньги на восстановление дороги, которая не ремонтировалась на протяжении 30 лет, начали выделять с прошлого года, сразу же после поручения главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

«К 1 июня мы обеспечим эксплуатационное состояние, но для приведения этой дороги к асфальтобетонному покрытию потребуется еще определенное время», — отметил Куйвашев.

Напомним, что Путин поручил заняться восстановлением дороги в Серебрянку после того, как свердловские журналисты обратили внимание президента на проблемы доступности села. По их словам, во время распутицы населенный пункт оказывается фактически отрезан от всего мира.