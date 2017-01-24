Селфи на фоне «Адмирала Кузнецова» обойдется британским морякам в миллион фунтов

Лондон, 24 января. Мониторинг за продвижением российской авианосной группы, которая направляется в Североморск, обойдется бюджету Великобритании в миллион фунтов стерлингов.

Об этом сообщили власти страны, отвечая на запрос журналистов. Данная сумма складывается из зарплаты морякам и расходов на топливо. Для того, чтобы сопровождать российские корабли в пределах британской акватории, королевские ВМФ выделили эсминец и фрегат. В настоящее время российская авианосная группа во главе с «Адмиралом Кузнецовым» подходит к Ла-Маншу.

Отметим, что в октябре прошлого года для слежения за перемещением российского флота Великобритания потратила 1,4 млн фунтов стерлингов. Как сообщает Ura.Ru, в начале января Минобороны России начал вывод основных российских сил из Сирии в связи с выполнением главных военных задач.