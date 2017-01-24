На кофейной гуще: зачем Конгресс США разыгрывал защиту Эстонии от «вторжения РФ»

В Библиотеке американского конгресса состоялась игра на картах, во время которой моделировалась защита прибалтийских стран от возможного нападения со стороны Российской Федерации. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава комиссии по иностранным делам государственного собрания Эстонии Марко Михельсон. Это всего лишь попытка Эстонии привлечь к себе внимание, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

Михельсон пишет, что в мероприятии участвовали конгрессмены Сьюзан Дэвис, Джим Коста, Рик Ларсен, Майкл Тернер, Роб Бишоп, а также сотрудники стратегического исследовательского центра RAND. Отметим, следующая такая игра должна состояться в Брюсселе в феврале 2017 года.

«Дело в том, что любые моделирования ситуаций, хоть на картах, хоть в го, хоть на кофейной гуще или на картах Таро, могут происходить по различным поводам. В данном случае господа из Эстонии, которые выпадают из мировой повестки дня и стремительно теряют субъектность в качестве участников международного политического процесса, просто привлекают к себе внимание через стандартный для стран-лимитрофов вектор угрозы из России. Через подобные сообщения они заявляют о себе», — поясняет ситуацию Асафов.

По его мнению, сама идея о том, что Россия будет нападать на Прибалтику, «является горячечным бредом прибалтийских политиков».

Следует отметить, что летом прошлого года командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что Североатлантический альянс не сможет защитить Прибалтику в случае «вторжения» России, так как Москва могла бы завоевать Прибалтику быстрее, чем военнослужащие НАТО успели бы оказаться там.

«А вообще, можно сказать, что сама судьба НАТО находится под вопросом. Пока не известно, будет ли это НАТО или же вооруженные силы Европейского союза, о которых говорила Вышеградская четверка. Кстати, именно тогда Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс устарел и требует переформатирования даже несмотря на то, что Оуэн Метьюс заявил Йенсу Столтенбергу, что США будут всегда поддерживать НАТО. Грядут серьезные инфраструктурные изменения, и будущее НАТО зависит от того, как бремя финансирования разделят все 29 стран — участников НАТО. Я напомню, 72–75% бюджета европейского военного блока оплачиваются США. Но в дальнейшем подобный сценарий маловероятен. Да, полностью НАТО не прекратит свое существование, однако изменения грядут. После электорального цикла 2017 года уже будет понятно, состоится ли такой проект, как Объединенные вооруженные силы Европейского союза», — заключает политический консультант.

Напомним, в начале 2017 года в Восточной Европе началось развертывание 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. Один из ее батальонов будет переброшен в Прибалтику.