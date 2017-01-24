Кадыров присвоил Маслякову звание народного артиста Чечни

Грозный, 24 января. Многолетнему ведущему развлекательной передачи «Клуб веселых и находчивых» Александру Маслякову присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации пресс-службы, согласно указу главы Чеченской Республики от 18 января этого года, звание присвоено за значительный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами.

Напомним, ровно месяц назад Александр Масляков отметил 75-летний юбилей. Тогда глава российского государства Владимир Путин поздравил с Маслякова и пожелал имениннику и КВН долгих лет жизни.

Российский телеведущий имеет престижную награду «ТЭФИ», а также год назад был награжден орденом Александра Невского.