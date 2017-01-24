Москва, 24 января. Продюсер Максим Фадеев попал в больницу из тяжелой формы гриппа. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

Как оказалось, продюсер и артист уже две недели болен. Однако Фадеев до последнего продолжал работать. К сожалению, домашнее лечение ему не помогло.

«Почти шесть дней с температурой. Будьте осторожней очень тяжелый грипп ходит. Мне не повезло, я схватил», — рассказал своим подписчикам он в социальной сети.

Врачи обратили внимание, что вирус стал стоек ко всем антибиотикам. Однако, к счастью, продюсер уже идет на поправку, передает «Дни.ру».

Семья знаменитого гонщика Михаэля Шумахера скрывает информацию о состоянии его здоровья, ранее сообщил бывший менеджер гонщика Вилли Вебер.