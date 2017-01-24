Пикап военнослужащих США протаранил автобус в Польше

Варшава, 24 января. Военнослужащие США на пикапе протаранили польский автобус недалеко от Жагани.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге около города Жагань. В этом населенном пункте дислоцирована танковая бригада американских военнослужащих.

Американские танкисты ехали на военном пикапе в сторону района Свентошув, а польский автобус двигался им навстречу. По предварительным данным, в столкновении виноват американский водитель. Известно, что в аварии пострадали два человека, они отправлены в больницу.

Охотники за металлоломом с самодельной горелкой ранее были задержаны под Петербургом.